"Крокус": в Москве договорились до чипов в головах террористов
В эфире Первого канала российского федерального телевидения прозвучала версия, что в мозги напавших на "Крокус сити холл" в Подмосковье, возможно, были "вставлены чипы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
"Эти исполнители… Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, это покажет экспертиза, и чипы вставлены, поскольку сейчас нейробиология позволяет управлять человеком", - сказал бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
Он привел в "пример" "проект Илона Маска, в рамках которого из свиней делают людей".
При этом ведущий ток-шоу, сообщают российские СМИ, отметил, что к нему на эфир попадают "не случайные люди, всегда с серьезными компетенциями и репутацией".
Проект Илона Маска
Компания Neuralink Corp действительно разрабатывает мозговой имплантат, но не для управления сознанием, а чтобы помочь страдающим неврологическими заболеваниями людям ходить, управлять компьютером без помощи рук и т.д. Чип вживляется в область мозга, которая контролирует намерение двигаться. После установки чип должен записывать и передавать сигналы мозга в приложение, расшифровывающее намерение движения.
В январе 2024 года компания Neuralink впервые вживила чип в мозг человека.
Ранее компания Маска демонстрировала результаты вживления Neuralink в мозг испытуемых животных – свиней и обезьян. У свиньи чип контролировал нервы, отвечающие за движения ног и чувствительность рыла. Обезьяне он позволял "силой мысли" играть в видеоигры.
Сознание же - более сложный феномен, который наукой до конца пока не изучен. Но на сегодняшний день точно известно, что он не локализуется в каком-то определенном одном или нескольких участках мозга.
В США ведется расследование из-за того, что в ходе испытаний Neuralink погибли по меньшей мере 1500 животных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.