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"Крокус": у Москві договорилися до чіпів у головах терористів

Понеділок 01 квітня 2024 04:00
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"Крокус": у Москві договорилися до чіпів у головах терористів Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ефірі Першого каналу російського федерального телебачення прозвучала версія, що в мозок нападників на "Крокус сіті хол" у Підмосков'ї, можливо, були "вставлені чіпи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Ці виконавці... Їм відключили свідомість. Там, швидше за все, в комплексі діяли психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, це покаже експертиза, і чіпи вставлені, оскільки зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною", - сказав колишній голова російського бюро Інтерполу, генерал -майор міліції у відставці Володимир Овчинський

Як "приклад" він навів "проєкт Ілона Маска, в рамках якого зі свиней роблять людей".

При цьому ведучий ток-шоу, повідомляють російські ЗМІ, зазначив, що до нього на ефір потрапляють "не випадкові люди, завжди із серйозними компетенціями та репутацією".

Проєкт Ілона Маска

Компанія Neuralink Corp дійсно розробляє мозковий імплантат, але не для управління свідомістю, а щоб допомогти людям, які страждають неврологічними захворюваннями, ходити, керувати комп'ютером без допомоги рук і т.д. Чіп імплантується в область мозку, яка контролює намір рухатися. Після встановлення чіп повинен записувати і передавати сигнали мозку додаток, що розшифровує намір руху.

У січні 2024 року компанія Neuralink уперше вживила чіп у мозок людини.

Раніше компанія Маска демонструвала результати вживлення Neuralink у мозок підслідних тварин – свиней та мавп. У свині чіп контролював нерви, відповідальні за рухи ніг та чутливість рила. Мавпі він дозволяв "силою думки" грати у відеоігри.

Свідомість - більш складний феномен, який наукою до кінця поки що не вивчений. Але на сьогоднішній день точно відомо, що він не локалізується в якомусь певному одному чи кількох ділянках мозку.

У США ведеться розслідування через те, що під час випробувань Neuralink загинули щонайменше 1500 тварин.

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