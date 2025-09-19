Шаг к финалу: Костюк принесла Украине первый балл в противостоянии с Италией в Кубке Билли Джин Кинг

Марта Костюк принесла Украине первый балл в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг против Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Кубок Билли Джин Кинг, полуфинал
Украина - Италия - 1:0
Марта Костюк - Элизабетта Коччаретто - 6:2, 6:3
Украинка сразу продемонстрировала, кто хозяйка на корте, выиграв уже первый гейм на подаче соперницы. Затем она сделала второй брейк и повела - 4:1. В седьмом гейме, также на приеме имела два сет-поинта, однако проиграла. Но довела дело до логического завершения на своих мячах - 6:2.
Вторая партия проходила сложнее. Соперницы брали свои подачи до пятого гейма, когда "традицию" нарушила украинка. Сделав брейк и не отдав сопернице ни одной собственной подачи, она довела партию и матч до победы.
Украина повела в счете в противостоянии с Италией - 1:0.
Следующими на корт выйдут лидеры команд. 13-я ракетка мира Элина Свитолина сыграет против 8-й в рейтинге Жасмин Паолини. Старт поединка назначен на 14:15 по киевскому времени.
Победа Свитолиной выведет Украину в финал. В случае же выигрыша итальянки, все решится в парной встрече, где за Украину заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, а за Италию - Паолини и Сара Эррани.
Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.
Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.
Ранее мы рассказали, как Украина победила Испанию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.
Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.