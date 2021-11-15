Списання вантажних вагонів за віком створить колапс на ринку вантажних перевезень, - експерт

За весь час незалежності України вагонобудівні заводи не збудували жодного зерновоза. Тому ініціатива влади обмежити термін експлуатації вантажних вагонів і списати частину парку призведе до колапсу на ринку перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Української зернової асоціації Миколи Горбачова.

"Вагонов одразу поменшає. Враховуючи правила, які УЗ ввела з продажу своїх вагонів на аукціоні "Прозоро", то списання вагонів обов'язково призведе до підвищення вартості перевезень. А вони вже й так дуже високі", - розповів Горбачов.

За його словами, швидко відшкодувати списані віком вагони буде неможливо, оскільки нових будують не так багато. І у разі одномоментного списання десятків тисяч вагонів проблеми на ринку перевезень є неминучими.

"За час незалежності УЗ не збудувала жодного зерновоза. Я чую лише розмови. Тому спочатку побудуйте, а потім уже можна списувати", - висловив упевненість Горбачов.