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Білий дім підтвердив секретні брифінги про ситуацію навколо України

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Вівторок 25 січня 2022 20:46
Білий дім підтвердив секретні брифінги про ситуацію навколо України Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що чиновники з Держдепартаменту і Пентагону проведуть два секретні брифінги, щоб надати останню інформацію щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні ми проводимо два додаткових секретних двопартійних брифінгів для керівництва Палати Представників і Сенату і співробітників комітетів. Вони нададуть оновлену інформацію про останні події в Україні і РФ і про стан справ", - заявила вона.

Псакі також додала, що Білий дім робота над брифінгами для всіх членів Палати Представників і Сенату про ситуацію в Україні. Вони будуть проведені найближчі дні.

За її словами, держсекретар Ентоні Блінкін і заступник держсекретаря Венді Шерман за останні тиждень провели переговори майже з 20 членами Конгресу. Вони також планують провести кілька розмов із законодавцями найближчі кілька днів.

Псакі додала, що Білий дім з грудня провів "десятки зустрічей з Конгресом" для обговорення ситуації з безпекою в Україні.

Видання повідомляє, що під час брифінгу Псакі, Білий дім покинули Міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі. Також в Білому домі був помічений держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що адміністрація Байдена проведе два секретні брифінги через загрозу вторгнення Росії в Україну.

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