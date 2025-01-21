Кризис кадров в издательствах: каких людей не хватает больше всего

Каких специалистов больше всего не хватает издательствам

Исполнительный директор издательства "Наш Формат" Анастасия Никитина в разговоре с РБК-Украина рассказала, что книжный рынок, как и другие отрасли во время войны, испытывает существенный дефицит кадров.

Бывают случаи, когда тот или иной задействованный в издании специалист не успевает завершить свою работу из-за мобилизации, поэтому приходится привлекать новых специалистов "на полпути" (ведь издательство всегда стремится поддерживать высокое качество текста - даже если речь идет об определенных задержках).

Поскольку более 90% портфеля издательства - переводная книга, им сейчас особенно не хватает переводчиков.

"Для качественного перевода нужны специалисты, которые разбираются в тематике книги. Если переводчик работал только с художественной литературой, мы не сможем предложить ему экономическую книгу", - объяснила эксперт.

По ее словам, издательство ищет также научного редактора, который сможет проверять текст именно с научной точки зрения. Однако большинство специалистов обычно заняты, поэтому процесс поиска продолжается.

Генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий рассказал РБК-Украина, что в год Украина издает около 15 000 названий книг. При этом почти половина из них - именно переводные.

"Соседние страны (Польша, Чехия, Венгрия) переводят примерно вдвое больше на свой язык. Это тот ориентир, к которому нам следует идти", - отметил он.

Руководительница отдела маркетинга издательства "Фабула" Анастасия Сумцова во время разговора с РБК-Украина рассказала также, что важный аспект книгоиздания - финансовая сторона, ведь во время работы издатели оценивают возможную прибыль от продаж (учитывая потенциальный спрос и расходы на перевод).

Поэтому при выборе иностранной литературы для перевода издательства опираются на глобальные литературные тренды и пытаются предсказать, какие именно произведения могут быть интересны читателю. Дополнительную уверенность в будущем успехе книги дает известность автора.

По мнению автора книжного Telegram-канала "Непозбувний книгочитун" Татьяны Гонченко, украинские издательства не отстают от мировых литературных трендов, однако порой качество переводов "могло бы быть лучше".

В комментарии РБК-Украина она отметила, что путь ошибок - закономерный и полезный для роста рынка.

К тому же читатели становятся более осведомленными: обращают внимание на имена переводчиков, создают "черные списки" издательств, которые создают плохие переводы.

По словам директора издательства "Книголав" Дмитрия Осколкова, украинцы стали больше читать, а поскольку "с полок ушли российские книги", увеличился спрос на украинские переводы мировой классики и современных бестселлеров.

"Вырос спрос на книги о познании своей идентичности и проживании похожих событий, финал которых уже известен. Поэтому украинцы стали чаще покупать литературу о Второй мировой войне", - добавил собеседник РБК-Украина.

Специалист отметил также, что издательству существенно не хватает переводчиков нераспространенных языков (например скандинавских стран).

Красовицкий тем временем добавил, что из-за сложности профессии новые кадры появляются медленно.

"Школы украинского перевода не существует много лет. Была советская школа украинского перевода. Я уверен: благодаря росту возможностей компьютерных программ, связанных с переводом, и смене поколений, качество переводов возрастет из-за конкуренции", - подытожил он.