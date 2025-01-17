Не детективы и фантастику. Что читают украинцы и какие книги в топе у молодежи
В течение 2024 года большинство украинцев выбирали для чтения бумажные варианты книг (печатные издания). Речь идет и о детях, и о взрослых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского социологического исследования уровня чтения детей и взрослых в 2024 году.
Содержание
- Основные читательские привычки украинцев
- Какие книги предпочитают взрослые
- Что чаще всего читают дети и подростки
Основные читательские привычки украинцев
Всеукраинское социологическое исследование уровня чтения украинцев в течение 2024 года было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги.
Речь идет о читательских привычках:
- среди детей (6-17 лет);
- среди взрослых (16 лет и старше).
Ключевые выводы исследования свидетельствуют о том, что большинство украинцев выбирают бумажные издания (печатные книги).
При этом увеличивается популярность покупок книг онлайн (хотя физические магазины остаются основным местом приобретения).
В целом же в 2024 году граждане купили на 10% больше книг, чем в 2023 году.
Среди основных причин для чтения люди упоминают чаще всего:
- любовь к чтению;
- самосовершенствование;
- отдых;
- возможность отвлечься;
- получение удовольствия;
- познание нового.
Доля печатных украиноязычных книг среди прочитанных взрослыми украинцами в 2024 году выросла и составляет 76%.
Доля печатных книг на разных языках (инфографика: sapiens.com.ua)
Какие книги предпочитают взрослые
Взрослые украинцы читают чаще всего печатные издания.
Некоторые берут книгу в руки ежедневно. Другие - несколько раз в неделю, в месяц, или даже в год.
Чтение различных видов книг (инфографика: sapiens.com.ua)
При этом в разрезе источников получения печатных книг большинство украинцев упоминают покупку новых изданий.
Некоторые читают книги, уже имеющиеся в домашней библиотеке. Другие - одалживают у друзей, коллег или знакомых.
Источники получения печатных книг (инфографика: sapiens.com.ua)
Когда украинцев попросили сказать, какую именно литературу они читают (или слушают) - иностранную или украинскую, классических или современных авторов, то предпочтения распределились почти равномерно:
- 40% читают украинскую классику;
- 34% - современных украинских авторов;
- 34% - зарубежную классику;
- 32% - современных иностранных авторов.
Литература для чтения (инфографика: sapiens.com.ua)
Если любители классики и современных украинских авторов равномерно распределены среди разных возрастных групп, то наиболее активными читателями современных иностранных авторов стала молодежь в возрасте 16-19 лет.
Что читают дети и подростки
Результаты исследования свидетельствуют о том, что доля читателей среди детей в Украине растет. При этом мальчики читают существенно меньше, чем девочки.
Половина детей (52%) читает для удовольствия, что больше, чем в 2023 году. А вот количество детей, которые читают "из-под палки", уменьшилось.
Примечательно, что с возрастом вовлеченность в ежедневные читательские практики спадает. Так, ежедневно читают:
- 27% детей в возрасте 6-9 лет;
- 21% детей в возрасте 14-17 лет.
Самыми популярными форматами книг среди детей являются печатные. На втором и третьем местах - электронные и аудиокниги.
Форматы книг (инфографика: sapiens.com.ua)
Среди жанров изданий, которые покупают дети (или для детей), самыми популярными стали:
- книги для детей;
- фантастика, фэнтези;
- учебники и учебные пособия;
- книги для подростков;
- комиксы;
- современные детективы;
- энциклопедии и словари.
Жанры, которые покупают дети/для детей (инфографика: sapiens.com.ua)
Между тем среди самых популярных жанров прочитанных в 2024 году книг:
- фантастика, фэнтези;
- учебники и учебные пособия;
- книги для детей;
- книги для подростков;
- современные детективы;
- комиксы;
- триллеры, мистика, ужасы;
- энциклопедии и словари;
- научные и научно-популярные издания.
Жанры прочитанных книг (инфографика: sapiens.com.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему нельзя отказываться от чтения книг и какими могут быть последствия для мозга.
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