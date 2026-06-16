Кризис или интриги? Источники рассказали об отношениях Зеленского, Федорова и военных

Как выяснило РБК-Украина , некоторые основания для таких разговоров существуют, но в окружении и Зеленского, и Федорова отрицают наличие конфликта между ними.

В частности, трое собеседников издания считают, что недавняя критика Зеленского в адрес темпов работы по получению систем ПВО Patriot была направлена именно на Федорова. Хотя источники РБК-Украина в окружении министра такую оценку опровергают.

"В кулуарах ходят и другие версии того, почему между президентом и министром обороны пробежала черная кошка. От нерешенной проблемы с "бусификацией", которая, как и раньше, порождает новые неприятные для власти скандалы, до отголосков "Миндичгейта". А именно - того, что Федоров тогда был одним из коммуникаторов между "центром принятия решений" и антикоррупционными структурами. Да и в целом, якобы выстроил с НАБУ/САП (отношения с которыми у Банковой, естественно, очень прохладные) слишком близкие контакты", - говорится в материале РБК-Украина "Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти".

При этом собеседники издания и на Банковой, и в окружении Федорова любой конфликт категорически отрицают.

"Президент абсолютно нормально общается с Федоровым, и не только по профильным вопросам, а по широкому кругу тем. У Федорова есть полный доступ, когда это необходимо", - сообщил источник РБК-Украина в окружении Зеленского.

"Сейчас доверия стало даже больше", - подтвердил близкий к Федорову собеседник.

При этом в неофициальных разговорах собеседники признают, что без интриг и медийных атак вокруг главы Минобороны не обходится. Среди причин, помимо политических, называют борьбу за огромные бюджеты, которыми распоряжается министерство.

"Начали переводить закупки на тендеры, отказываться от ненужных нам сейчас вооружений, сокращать расходы на ненужные перемещения предприятий, дублирование госзаказов и т. п. Конечно, появилось очень много недовольных, которые начали атаковать. Но когда мы окончательно переведем все на тендеры, все успокоятся, окончательно примут новые правила", - сообщил РБК-Украина собеседник из окружения Федорова.

"Михаила многие воспринимают как конкурента. И там в Минобороны те же проблемы - но это не проблемы самого Минобороны, а то, что Минобороны должно решать, кому давать деньги на оружие. А у кого-то завышенные цены, у кого-то оружие уже устарело, кто-то хочет больше, чем может поставить. Поэтому его и атакуют со всех сторон", - добавил источник издания на Банковой.

Есть ли конфликт с Арахамией?

Некоторые собеседники РБК-Украина отдельно выделяли противостояние между Федоровым и главой фракции СН Давидом Арахамией.

"Одно из видимых проявлений этого конфликта - публичные атаки на Федорова и его команду "диджитализаторов" со стороны председателя финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, которого считают близким к Арахамии. Дело дошло до судебного иска о защите чести и достоинства, который нынешний и.о. главы Минцифры Александр Борняков подал против Гетманцева. Сам нардеп вызов принял и теперь хочет привлечь к процессу еще и самого Федорова", - говорится в материале РБК-Украина.

"Вы же понимаете: если бы президент хотел это остановить, ему было бы достаточно один раз позвонить Арахамии. Но он этого не делает, хотя обо всем в курсе", - сказал РБК-Украина один из влиятельных нардепов в Раде.

"Система начала "пожирать" Федорова, как когда-то пожрала многих других", - добавил его коллега по "Слуге народа".

"То, что атакуют Михаила, не означает, что президент это начал и что президент это поддерживает", - ответил на эти упреки собеседник РБК-Украина в окружении Зеленского.

Вместе с тем, источники издания в окружении Федорова настаивают, что даже если какие-то атаки со стороны Арахамии ранее и имели место, то сейчас между двумя президентскими топ-менеджерами все в порядке, и общаются они даже теснее, чем раньше.

Федоров и кадровые военные

"Еще одна линия напряжения, которую причастные даже особо не пытаются скрывать, - между Федоровым и кадровыми военными во главе с главнокомандующим Александром Сырским. То, что такой конфликт после назначения нового главы Минобороны почти неизбежен, можно было предвидеть и без каких-либо политических инсайдов: слишком уж разный бэкграунд, образ мышления, да и банальная разница в возрасте между теми же Федоровым и Сырским", - говорится в материале РБК-Украина.

"Когда Федорова только назначили в Минобороны, он предложил президенту сменить главнокомандующего. Среди предложенных им кандидатур были Андрей Билецкий, Михаил Драпатый. Игоря Оболенского предлагалось назначить начальником Генштаба. Президент тогда отказался менять главнокомандующего, потому что Сырский его во всем устраивает и он ему доверяет", - отметил один из собеседников издания. Его слова подтвердили еще два источника РБК-Украина.

В то же время в окружении Федорова отрицают, что новый министр обороны выдвигал идеи о замене главнокомандующего, например, на Билецкого. Но признают, что у них с Сырским разные взгляды на то, как следует вести войну.

"Главнокомандующий же воюет так, как всегда воевал. А результаты стали лучше - как раз благодаря нашим действиям по отключению у россиян "Старлинков", обеспечению миддл- и дип-ударов, которые разрушают у россиян логистику и экономику и т. д.", - сказал изданию собеседник из окружения министра.

Среди других озвучиваемых источниками РБК-Украина в военных кругах упреков в адрес главы Минобороны - якобы «перегиб» в пользу закупок дронов в ущерб артиллерийским снарядам, а также попытки Федорова "заходить "на поле" ВСУ".