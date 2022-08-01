У Криворізькому районі російська ракета розбила залізничну колію: рух поїздів зупинено

Російські військові обстріляли Зеленодольську і Грушівську громади Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки була понівечена залізнична інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.
Зазначається, що у Грушівській громаді ракета окупантів розбила залізничну колію. Рух по ній булозупинено.
Також було пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Постраждалих серед людей немає.
Окрім цього росіяни з РСЗВ вдарили поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 1 серпня росіяни обстрілили з РСЗВ Марганець і Червоногригорівку у Дніпропетровській області. Через атаку поранень зазнали двоє цивільних людей.
До того ж, 30 липня росіяни випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.
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