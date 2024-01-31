ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку на мотоцикл с людьми. Есть раненые

Херсон, Среда 31 января 2024 14:46
UA EN RU
В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку на мотоцикл с людьми. Есть раненые Фото: в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку на мотоцикл с людьми (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в Бериславе Херсонской области сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди. Ранения получили супруги.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Под удар попали супруги. 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда оккупанты сбросили на них два взрывных предмета", - рассказал он.

По данным главы ОВА, пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями.

"Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - констатировал Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Например, 18 сентября 2023 год, россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку возле автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.

А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России