В Кривом Роге прямой "прилет" баллистики в жилой дом: что известно

Российские террористы во вторник, 24 декабря, нанесли удар по Кривому Рогу. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

"Враг ударил по Кривому Рогу, поврежден жилой дом. Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди", - сообщил Лысак.

По словам Вилкула, россияне ударили баллистикой.

"Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", - добавил он.

Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.