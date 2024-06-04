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В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, пострадали подростки

Вторник 04 июня 2024 11:40
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В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, пострадали подростки Иллюстративное фото (umdpl.info)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на вторник в Винницкой области перевернулся микроавтобус, в котором ехала группа с экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - пятеро подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Автопроисшествие произошло 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района.

По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В салоне на момент ДТП находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и пятеро взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратилось семь пассажиров, из которых пять подростков в возрасте 16 и 17 лет, одного из них госпитализировали. Остальным участникам аварии оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Полиция освидетельствовала водителя - он трезв. Микроавтобус поместили на штрафплощадку.

В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, пострадали подростки

Напомним, 11 мая на объездной дороге города Винницы произошло ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции.

По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии трое полицейских Белоцерковского районного управления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия.

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ДТП Винницкая область
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