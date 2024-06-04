В Винницкой области опрокинулся микроавтобус, пострадали подростки

В ночь на вторник в Винницкой области перевернулся микроавтобус, в котором ехала группа с экскурсии. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - пятеро подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Автопроисшествие произошло 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района.

По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В салоне на момент ДТП находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и пятеро взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратилось семь пассажиров, из которых пять подростков в возрасте 16 и 17 лет, одного из них госпитализировали. Остальным участникам аварии оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Полиция освидетельствовала водителя - он трезв. Микроавтобус поместили на штрафплощадку.