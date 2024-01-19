В Кривом Роге задержали руководителя общественной организации. Он помогал "уклонистам"

Детали дела

Отмечается, что подозреваемым оказался руководитель общественной организации, который получил от военнообязанного неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч долларов.

За эти средства он пообещал "решить вопрос" о передаче военно-учетных документов гражданина в другой военкомат и неполучение им повесток о вызове, чтобы избежать призыва на военную службу.

Фото: Задержание (facebook.com)

Для этого подозреваемый собирался воспользоваться знакомствами в районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Что ему грозит

Ему сообщено о подозрении по факту "получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для "уклонистов". Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Также в Государственном бюро расследований завершили расследование уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета. Им помог руководитель аппарата КГВА и командира воинской части.