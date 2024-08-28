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В Кривом Роге уже восемь пострадавших после атаки РФ, фото последствий

Фото: в Кривом Роге пострадали восемь людей из-за атаки РФ 28 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Число пострадавших в Кривом Роге после обстрела РФ 28 августа возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ГСЧС Украины.

"Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно", - рассказал Лысак.

По его данным, в городе поврежден гаражный кооператив, 12 авто, также выбиты окна в отеле.

"На месте работают все службы", - констатировал глава ОВА.

 

Последствия обстрела Кривого Рога 28 августа (t.me/dsns_telegram, t.me/dnipropetrovskaODA)

 

 

Обстрелы Кривого Рога

Около 11:00, в среду, 28 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. В это время в области была объявлена тревога. Помимо Днепропетровской области, угроза баллистики, о которой предупреждали военные, была объявлена и для Донецкой, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Позже местные власти рассказали, что оккупанты ударили по городской инфраструктуре, начался пожар. Первоначально из-за удара РФ в Кривом Роге сообщалось о трех пострадавших, позже - о четырех, потом - о пяти.

Напомним, что 27 августа российские войска ударили по отелю в Кривом Роге. По последним данным, четыре человека были убиты, еще пятеро были ранены.

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Кривой РогДнепропетровская область