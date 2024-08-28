В Кривом Роге уже восемь пострадавших после атаки РФ, фото последствий

Обстрелы Кривого Рога

Около 11:00, в среду, 28 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. В это время в области была объявлена тревога. Помимо Днепропетровской области, угроза баллистики, о которой предупреждали военные, была объявлена и для Донецкой, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Позже местные власти рассказали, что оккупанты ударили по городской инфраструктуре, начался пожар. Первоначально из-за удара РФ в Кривом Роге сообщалось о трех пострадавших, позже - о четырех, потом - о пяти.

Напомним, что 27 августа российские войска ударили по отелю в Кривом Роге. По последним данным, четыре человека были убиты, еще пятеро были ранены.

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