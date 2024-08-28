У Кривому Розі вже дев'ять постраждалих після атаки РФ, фото і відео наслідків

Обстріли Кривого Рогу

Близько 11:00, у середу, 28 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. У цей час в області було оголошено тривогу. Крім Дніпропетровської області, загрозу балістики, про яку попереджали військові, було оголошено і для Донецької, Полтавської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Пізніше місцева влада розповіла, що окупанти вдарили по міській інфраструктурі, почалася пожежа. Спочатку через удар РФ у Кривому Розі повідомлялося про трьох постраждалих, пізніше - про чотирьох, потім - про п'ятьох.

Нагадаємо, що 27 серпня російські війська вдарили по готелю у Кривому Розі. За останніми даними, чотирьох людей було вбито, ще п'ятеро поранено.

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