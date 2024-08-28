Оккупанты снова атаковали Кривой Рог: есть пострадавшие
Российские войска обстреляли Кривой Рог 28 августа. Уже известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И в который раз целит по гражданским. На данный момент известно о 3 пострадавших", - рассказал Лысак.
По словам главы ОВА, в городе повреждены инфраструктура и авто, также произошло возгорание.
Четверо пострадавших
Чуть позже глава Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что захватчики нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры.
"Скорые" забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", - написал он.
Число пострадавших возросло до 5
Около 11:40 стало известно, что в Кривом Роге из-за атаки РФ пострадали уже пять человек.
"Четверо мужчин - 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.
Кроме того, среди пострадавших - и 54-летняя женщина, она будет приходить в себя дома.
Обстрелы Кривого Рога
Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают Кривой Рог Днепропетровской области.
Буквально 27 августа оккупанты атаковали отель в Кривом Роге. По данным на утро 28 августа из-за обстрела отеля в Кривом Роге погибли четверо людей, еще пятеро были ранены.
28 августа в Кривом Роге объявили днем траура по погибшим из-за атаки днем ранее.
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