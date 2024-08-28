Оккупанты снова атаковали Кривой Рог: есть пострадавшие

Российские войска обстреляли Кривой Рог 28 августа. Уже известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И в который раз целит по гражданским. На данный момент известно о 3 пострадавших", - рассказал Лысак.

По словам главы ОВА, в городе повреждены инфраструктура и авто, также произошло возгорание.

Четверо пострадавших

Чуть позже глава Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что захватчики нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры.

"Скорые" забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", - написал он.

Число пострадавших возросло до 5

Около 11:40 стало известно, что в Кривом Роге из-за атаки РФ пострадали уже пять человек.

"Четверо мужчин - 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.

Кроме того, среди пострадавших - и 54-летняя женщина, она будет приходить в себя дома.