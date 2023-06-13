Оккупанты атаковали Кривой Рог: горит пятиэтажка, есть погибшие

"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание", - отметил он.

На месте "прилета" работают все экстренные службы. Огнеборцы заканчивают тушение пожаров.

Также есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.

"Скорая" оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии", - рассказал Вилкул.

Как сообщил позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram, в результате массированной ракетной атаки РФ по Кривому Рогу есть жертвы.

"Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", - написал чиновник.

Последствия атаки на Кривой Рог (фото: t.me/rudanatv)

Ночная атака РФ и взрывы в Кривом Роге 13 июня

В Украине этой ночью были объявлены воздушные тревоги, и сигналы звучали по всей территории страны. Мониторинговые группы сообщали об угрозе ракетных ударов, и применении россиянами дронов-камикадзе во время этой атаки.

Позже ночью стало известно о взрывах в Кривом Роге. Также сообщалось и о работе ПВО.

Добавим, что российские ракеты были сбиты и в воздушном пространстве около Киева. Как проинформировал руководитель Киевской МВА Сергей Попко, наши защитники сбили все вражеские цели на подступах к столице.

Напомним, перед этим росссийские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и дронами "Шахед ночью 9 июня. Тогда силы ПВО ВСУ сбили большинство вражеских целей, однако в Житомирской области в результате падения обломков была жертва и пострадавшие, а также разрушения и повреждение домов.