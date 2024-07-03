Российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетой: двое пострадавших

Вечером, 2 июля, оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой. Несмотря на то, что ПВО ее сбила, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В одном из районов области выбиты окна, двери и крыши семи частных домов", - добавил Лысак.

Кроме того, из-за атаки есть и повреждение жилых домов.

"Пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь", - рассказал он.

Обстрелы Днепра

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают Днепропетровскую область и в частности, Днепр. 28 июня российские войска обстреляли Днепр. Оккупанты атаковали многоэтажку, рзрушив квартиры с 8 по 11 этаж. Тогда пострадали 13 людей и один человек погиб.

А во время обстрела 1 июля в Днепре пострадали 7 людей, в том числе подросток.

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