В Кривом Роге раздаются взрывы, в городе есть "прилет"

Сегодня, 27 сентября, в Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Позже председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал гражданских не игнорировать воздушную тревогу до отбоя и добавил, что угроза для Кривого Рога остается.

Через несколько минут глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак написал о взрыве в городе и пообещал раскрыть детали позже.

Добавим, что Воздушные силы перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга и призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.

Риск повторных ударов

"Есть риски повторных ударов баллистикой. До окончания тревоги - все в укрытиях", - написал Вилкул.

Есть попадания

По словам главы Криворожской райгосадминистрации Евгения Ситниченко, в Кривом Роге есть попадания.

Лысак добавил, что террористы попали по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди.

Массированные обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным ударам по территории Украины. Нередко массированные удары нацелены против энергетического сектора страны.

В том же числе террористы почти каждую ночь запускают беспилотники типа Shahed. Как пример, в ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину:

баллистической ракетой Искандер-М/KN-23;

двумя крылатыми ракетами Х-22;

32 ударными БпЛА типа Shahed.

В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 24 дрона. Еще один "Шахед" был локально потерян в результате противодействия РЭБ.