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Россия атаковала Украину десятками дронов и ракет. Как отработала ПВО

Украина, Среда 12 июня 2024 08:16
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Россия атаковала Украину десятками дронов и ракет. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила пять ракет и 24 дроны 12 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 12 июня снова атаковали Украину ракетами и дронами. ПВО не удалось сбить только ракету "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА", - рассказал он.

Всего, по его данным, оккупанты применили 30 средств воздушного нападения:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
  • 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
  • 24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 12 июня российские войска снова устроили массированную атаку по Украине, использовав дроны и ракеты. В Украине объявляли масштабну воздушную тревогу.

Взрывы гремели в Киеве и в Одессе. На данный момент известно, что в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.

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