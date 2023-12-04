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В Кривом Роге прозвучал взрыв

Кривой Рог, Понедельник 04 декабря 2023 18:24
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В Кривом Роге прозвучал взрыв Фото: в Кривом Роге прозвучал взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Кривом Роге сегодня, 4 декабря, вечером местные жители услышали взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Взрыв", - написал чиновник.

Он напомнил местным жителям об информационной гигиене и призвал ничего не выкладывать в интернет.

Более детальных подробностей насчет инцидента Вилкул пока не раскрыл.

Стоит заметить, что по состоянию на 18:23 воздушной тревоги в Днепропетровской области нет.

Удары россиян по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали Кривой Рог при помощи ракет и дронов.

В частности, 1 декабря ночью враг нанес ракетный удар по городу. В результате атаки жертв не было.

При этом сегодня, 4 декабря, в Кривом Роге уже раздавался взрыв. В Днепропетровской области в тот момент была угроза применения баллистического вооружения.

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Кривой Рог Днепропетровская область Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
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