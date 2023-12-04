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В Кривом Роге раздался взрыв: была угроза баллистики

Кривой Рог, Понедельник 04 декабря 2023 13:10
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В Кривом Роге раздался взрыв: была угроза баллистики Фото: в Кривом Роге раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня днем, 4 декабря, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, воздушную тревогу объявили после взрыва. Пока официальной информации нет.

В то же время в ряде южных регионов была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет из Крыма. Предварительно речь идет о пусках четырех ракет из Джанкойского района. Их также слышали в Красноперекопском районе.

Обстрелы Кривого Рога

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

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Кривой Рог Взрыв Война России против Украины
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