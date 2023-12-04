У Кривому Розі пролунав вибух
У Кривому Розі сьогодні, 4 грудня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг. Вибух", - написав чиновник.
Він нагадав місцевим мешканцям про інформаційну гігієну та закликав нічого не викладати в інтернет.
Більш детальних подробиць щодо інциденту Вілкул наразі не розкрив.
Варто зауважити, що станом на 18:23 повітряної тривоги в Дніпропетровській області немає.
Удари росіян по Кривому Рогу
Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово атакували Кривий Ріг за допомогою ракет та дронів.
Зокрема, 1 грудня вночі ворог завдав ракетного удару по місту. Внаслідок атаки жертв не було.
При цьому сьогодні, 4 грудня, у Кривому Розі вже лунав вибух. В Дніпропетровській області у той час була загроза застосування балістичного озброєння.
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