В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне налета "Шахедов"

"Кривой Рог. Взрывы. Массовый налет "Шахедов". Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил он.

По словам Вилкула, в воздушном пространстве находится еще много ударных дронов типа "Шахед". Он призвал граждан беречь себя и близких.

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Кривого Рога об угрозе удара вражеских беспилотников.

После полуночи дроны были зафиксированы в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Сумской областях.