В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Кривом Роге прозвучали звуки взрывов утром в среду 4 октября. Ранее в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

Взрывы в Кривом Роге прозвучали около 08:55.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отмечает Вилкул.

Также он призвал жителей города сохранять осторожность, и предупредил о движении скоростных ракет "в нашем направлении".

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о ракетной опасности для ряда областей, в том числе и для Днепропетровской.

"Кировоградская, Черкасская, Николаевская, Днепропетровская - ракетная опасность!... Кривой Рог - в укрытие!" - объявляли военные.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, ранее Кривой Рог подвергся ракетной атаке противника 26 сентября - тогда "прилет" произошел по одному из предприятий города. Российские оккупанты нанесли удар с применением баллистики, они ударили по одному из предприятий города.

Перед этим вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции и офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива". В результате чего один человек погиб, а количество раненых составило 60 человек.