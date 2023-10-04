В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
В Кривом Роге прозвучали звуки взрывов утром в среду 4 октября. Ранее в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
Взрывы в Кривом Роге прозвучали около 08:55.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отмечает Вилкул.
Также он призвал жителей города сохранять осторожность, и предупредил о движении скоростных ракет "в нашем направлении".
Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о ракетной опасности для ряда областей, в том числе и для Днепропетровской.
"Кировоградская, Черкасская, Николаевская, Днепропетровская - ракетная опасность!... Кривой Рог - в укрытие!" - объявляли военные.
Обстрелы Кривого Рога
Напомним, ранее Кривой Рог подвергся ракетной атаке противника 26 сентября - тогда "прилет" произошел по одному из предприятий города. Российские оккупанты нанесли удар с применением баллистики, они ударили по одному из предприятий города.
Перед этим вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции и офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива". В результате чего один человек погиб, а количество раненых составило 60 человек.
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