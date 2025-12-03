В Кривом Роге прогремели взрывы: на город летела баллистика

Удары по Кривому Рогу

Отметим, что Кривой Рог довольно часто оказывается под угрозой ракетных ударов. При этом пиком масштабных ударов по городу стала атака уровня весны 2025 года.

Так, 4 апреля 2025 года баллистическая ракета попала в густонаселенный район Кривого Рога. Тогда были уничтожены жилые дома, повреждена инфраструктура; погибли по меньшей мере 20 человек, среди них - 9 детей, ранены десятки.

На днях СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.