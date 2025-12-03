RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Кривом Роге прогремели взрывы: на город летела баллистика

Иллюстративное фото: спасательная операция после взрывов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне угрозы баллистических ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации города Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрыв. Возможны повторные выходы. Берегите себя, - говорится в его сообщении.

Отметим, что за несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Кривого Рога об опасности обстрела и призвали пройти в укрытие. Так, скоростная цель была зафиксирована над городом около 17:44, после чего раздались взрывы в 17:48.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - писали военные.

По состоянию на 18:02 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

 

Удары по Кривому Рогу

Отметим, что Кривой Рог довольно часто оказывается под угрозой ракетных ударов. При этом пиком масштабных ударов по городу стала атака уровня весны 2025 года.

Так, 4 апреля 2025 года баллистическая ракета попала в густонаселенный район Кривого Рога. Тогда были уничтожены жилые дома, повреждена инфраструктура; погибли по меньшей мере 20 человек, среди них - 9 детей, ранены десятки.

На днях СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРакетная атака