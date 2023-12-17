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В Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: в Кривом Роге слышали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Кривом Роге сегодня, 17 декабря. Их слышали на окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Подписчики сообщают, что в окрестностях города слышали звуки, похожие на взрывы", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 14:51. Она длилась 28 минут.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности, а также отмечали, что в направлении Кривого Рога направлялась ракета.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:05

Ночная атака дронов

Воздушные силы с вечера 16 декабря сообщили, что россияне запустили "шахеды". ПВО работала в разных регионах.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.

Известно, что все "шахеды" были сбиты.  Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что под ударом был Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.

В Одесской области обломки дрона упали на частный дом. В результате атаки погиб мужчина.

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