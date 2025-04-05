Из-за атаки РФ по Кривому Рогу уже больше 70 пострадавших, 17 - в тяжелом состоянии

Атака РФ на Кривой Рог

4 апреля российские войска дважды обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Сначала город был атакован баллистической ракетой "Искандер", а потом и дронами. До недавного времени сообщалось про 68 пострадавших и 19 погибших.

В Кривом Роге объявлен трехдневный траур по погибшим - с 7 по 9 апреля. Баллистическая ракета разорвалась в воздухе над жилыми домами в спальном районе города. Тем самым баллистика поразила большее количество территории, тем самым и людей.

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