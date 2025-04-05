Через атаку РФ по Кривому Рогу вже понад 70 постраждалих, 17 - у важкому стані

Атака РФ на Кривий Ріг

4 квітня російські війська двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Спочатку місто було атаковане балістичною ракетою "Іскандер", а потім і дронами. Донедавна повідомлялося про 68 постраждалих і 19 загиблих.

У Кривому Розі оголошено триденну жалобу за загиблими - з 7 по 9 квітня. Балістична ракета розірвалася в повітрі над житловими будинками в спальному районі міста. Тим самим балістика вразила більшу кількість території, тим самим і людей.

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