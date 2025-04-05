Террор по мирным кварталам. Кривой Рог объявил трехдневный траур по погибшим
В Кривом Роге объявили траур после массированной атаки РФ 4 апреля. Он продлится три дня.
Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак страны-убийцы на наш город", - написал он.
Вилкул отметил, что удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам это ни что иное, как массовое убийство мирного населения.
"Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль...
Соболезнования родным и близким каждого. А оккупанты - горите в аду, нелюди! Не простим никогда", - добавил он.
Обстрелы Кривого Рога
Российские войска дважды атаковали Кривой Рог в пятницу, 4 апреля. Сначала оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой, удар был ракетой "Искандер-М".
Она взорвалась в воздухе и ударила по улице недалеко от детской площадки, прямо по жилым домам и спальному району. Много людей погибли, в том числе 9 детей, еще десятки получили ранения.
Позже Россия атаковала Кривой Рог дронами. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. В общей сложности из-за двух обстрелов 68 людей людей пострадали, еще 19 погибли.
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