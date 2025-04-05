Террор по мирным кварталам. Кривой Рог объявил трехдневный траур по погибшим

В Кривом Роге объявили траур после массированной атаки РФ 4 апреля. Он продлится три дня.

Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак страны-убийцы на наш город", - написал он.

Вилкул отметил, что удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам это ни что иное, как массовое убийство мирного населения.

"Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль...

Соболезнования родным и близким каждого. А оккупанты - горите в аду, нелюди! Не простим никогда", - добавил он.