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Террор по мирным кварталам. Кривой Рог объявил трехдневный траур по погибшим

Кривой Рог, Суббота 05 апреля 2025 10:15
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Террор по мирным кварталам. Кривой Рог объявил трехдневный траур по погибшим Фото: в Кривом Роге объявили трехдневный траур после массированной атаки 4 апреля (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге объявили траур после массированной атаки РФ 4 апреля. Он продлится три дня.

Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак страны-убийцы на наш город", - написал он.

Вилкул отметил, что удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам это ни что иное, как массовое убийство мирного населения.

"Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль...
Соболезнования родным и близким каждого. А оккупанты - горите в аду, нелюди! Не простим никогда", - добавил он.

Обстрелы Кривого Рога

Российские войска дважды атаковали Кривой Рог в пятницу, 4 апреля. Сначала оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой, удар был ракетой "Искандер-М".

Она взорвалась в воздухе и ударила по улице недалеко от детской площадки, прямо по жилым домам и спальному району. Много людей погибли, в том числе 9 детей, еще десятки получили ранения.

Позже Россия атаковала Кривой Рог дронами. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. В общей сложности из-за двух обстрелов 68 людей людей пострадали, еще 19 погибли.

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