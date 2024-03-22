В Кривом Роге полностью восстановили электроснабжение после обстрела

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта, ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для своей атаки они использовали более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, под атакой находился Кривой Рог. Оккупанты били по нему не только ракетами, но и “Шахедами”.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. В городе вводили графики отключений света.

Более детально о последствиях удара по Украине - в материале РБК-Украина.

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