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В Кривом Роге полностью восстановили электроснабжение после обстрела

Иллюстративное фото: в Кривом Роге восстановили электроснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Кривом Роге энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение. Оно было нарушено после удара российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Энергоснабжение в Кривом Роге полностью восстановлено", - написал Лысак.

Он поблагодарил всех, кто приложил для этого усилия.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта, ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для своей атаки они использовали более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, под атакой находился Кривой Рог. Оккупанты били по нему не только ракетами, но и “Шахедами”.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. В городе вводили графики отключений света.

Более детально о последствиях удара по Украине - в материале РБК-Украина.

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