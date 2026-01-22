В Кривом Роге перебои с теплом и электричеством из-за атаки россиян

По его заявлению, под атакой врага были жилая застройка и объекты инфраструктуры. Серьезно повреждены атакой двухэтажный жилой дом, частное жилье, административные здания, инфраструктурные объекты и учреждение культуры.

"Без электричества осталось около 10 000 абонентов. Пытаемся перезапустить крупные котельные, но снижение температуры теплоносителя будет", - заверил Вилкул.

Относительно перебоев с поставками воды - система городского водоканала уже перешла на генераторы. Поэтому вода будет, хотя и с более низким давлением. Оперативные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий теракта РФ.