В Кривом Роге за 9 тысяч долларов подделывали документы о непригодности к военной службе

Как выяснили следователи, 37-летний житель Кривого Рога организовал схему производства документов о непригодности к военной службе. Таким образом уклонист имел возможность для дальнейшего выезда за границу. Стоимость таких услуг оценивалась в 9 тысяч долларов.

Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигуранта. У него изъяли деньги от клиентов, черновики, незаконное оружие, патроны, другие вещественные доказательства, а также два транспортных средства - автомобиль Toyota Prado и мотоцикл Kawasaki.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.