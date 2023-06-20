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У Кривому Розі за 9 тисяч доларів підробляли документи про непридатність до військової служби

Фото: у Кривому Розі підробляли документи про непридатність до військової служби (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали жителя Кривого Рогу, який організував схему підробки документів задля ухиляння від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Поліції Дніпропетровської області.

Як з'ясували слідчі, 37-річний житель Кривого Рогу організував схему виготовлення документів про непридатність до військової служби. Таким чином ухилянт мав можливість для подальшого виїзду за кордон. Вартість таких послуг оцінювалася у 9 тисяч доларів.

Правоохоронці провели ряд обшуків за місцем мешкання фігуранта. У нього вилучили гроші від клієнтів, чернетки, незаконну зброю, набої, інші речові докази, а також два транспортні засоби - автомобіль "Toyota Prado" та мотоцикл "Kawasaki.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

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