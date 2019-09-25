Фото: місце інциденту (npu.gov.ua)

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років

У Дніпропетровській області при затриманні постраждав поліцейський, зловмисник умисно заподіяв тілесні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, поліцейський отримав два ножових поранення гострим предметом в область ноги та руки. Оперативника доставлено до лікарні.

"25 вересня в Інгулецькому районі в Кривому Розі під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу зловмисник вчинив опір правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Наразі 22-річного нападника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець, який знаходився у розшуку за вчинення грабежу. У 2017 році за вказаний злочин двоє осіб були затримані, ще один переховувався від поліції. На даний час затриманий буде відповідати перед законом не тільки за злочин, вчинений два роки тому, а і за напад на поліцейського.

За фактом поранення поліцейського відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, у Києві іноземець стріляв у поліцейських. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляє РБК-Україна, 17 вересня в місті Самбір виник конфлікт між чоловіками, один з них при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.