У Кривому Розі замінували всі школи міста

"Сьогодні, 24 січня, надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

Для безпеки дітей і співробітників в місті було прийнято рішення про те, що школи сьогодні працювати не будуть.

"Нагадуємо, 13 січня почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів міста та ТРЦ. Всі вони виявилися хибними. Через ці повідомлення школи міста перевели на дистанційну форму навчання до 21 січня. З сьогоднішнього дня заняття в школах повинні були проходити в очному режимі", - уточнює ЗМІ.

Як стало відомо, школярів планують знову перевести на дистанційну форму навчання, пишуть педагоги в батьківських чатах. Чиновники поки це ніяк не коментують.