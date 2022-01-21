У Кривому Розі студент "замінував" коледж. За допомогою Telegram і спецслужб РФ

Служба безпеки України затримала студента, який допомогою російських спецслужб "замінував" Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету. Їхніми послугами він скористався через Telegram-чат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що "мінером" виявився студент цього ж коледжу. Він замовив послугу у адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, який, за даними СБУ, управляється російськими спецслужбами.

"Такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання "мінера" (ssu.gov.ua)

Анонімний лист про мінування був відправлений 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" і самого коледжу. Автор представився "російським терористом" і вимагав 250 000 гривень,"щоб теракту не сталося".

На місці в коледжі правоохоронці не знайшли вибухових предметів і речовин. "Мінера" оперативно знайшли, за його словами, він хотів, щоб навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому збережено листування з адміністратором Telegram-чату.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до шести років в'язниці.