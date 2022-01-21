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У Кривому Розі студент "замінував" коледж. За допомогою Telegram і спецслужб РФ

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Кривий Ріг, П'ятниця 21 січня 2022 13:03
У Кривому Розі студент "замінував" коледж. За допомогою Telegram і спецслужб РФ Фото: співробітник Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Служба безпеки України затримала студента, який допомогою російських спецслужб "замінував" Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету. Їхніми послугами він скористався через Telegram-чат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що "мінером" виявився студент цього ж коледжу. Він замовив послугу у адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, який, за даними СБУ, управляється російськими спецслужбами.

"Такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання "мінера" (ssu.gov.ua)

Анонімний лист про мінування був відправлений 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" і самого коледжу. Автор представився "російським терористом" і вимагав 250 000 гривень,"щоб теракту не сталося".

На місці в коледжі правоохоронці не знайшли вибухових предметів і речовин. "Мінера" оперативно знайшли, за його словами, він хотів, щоб навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому збережено листування з адміністратором Telegram-чату.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до шести років в'язниці.

Зазначимо, в Україні продовжується хвиля масових мінувань, сьогодні надійшло повідомлення про нібито мінування всіх шкіл Києва, проводиться перевірка.

Також сьогодні у Львові після повідомлення про мінування евакуювали всіх школярів.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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