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В Кривом Роге заминировали все школы города

Автор: Ольга Белей

В понедельник, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога. Школьников планируют снова перевести на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый Криворожский".

"Сегодня, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Для безопасности детей и сотрудников в городе было принято решение о том, что школы сегодня работать не будут.

"Напоминаем, 13 января начали поступать сообщения о минировании учебных учреждений города и ТРЦ. Все они оказались ложными. Из-за этих сообщений школы города перевели на дистанционную форму обучения до 21 января. С сегодняшнего дня занятия в школах должны были проходить в очном режиме", - уточняет СМИ.

Как стало известно, школьников планируют снова перевести на дистанционную форму обучения, пишут педагоги в родительских чатах. Чиновники пока это никак не комментируют.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала студента, который с помощью российских спецслужб "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета. Их услугами он воспользовался через Telegram-чат.

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