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В Україні іноземця засудили до 11 років тюрми за вбивство військового

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 15:19
Ілюстративне фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Громадянин Азербайджану у лютому 2018 року вбив військового у Києві

В Україні до 11 років тюрми засудили громадянина Азербайджану за вбивство військового Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва у Facebook.

Як зазначається, 31-річному громадянину Азербайджану оголошено обвинувальний вирок. Повідомляється, що іноземець в ніч на 1 лютого 2018 року вбив 21-річного військовослужбовця в одному з ресторанів Києва. Іноземець наніс військовому смертельне поранення в шию, після чого втік з місця події. Зловмисника затримали 3 лютого у Запоріжжі.

"Дніпровським районним судом міста Києва оголошено вирок, за яким 31-річного іноземця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

В Україні іноземця засудили до 11 років тюрми за вбивство військового

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дарницький районний суд Києва засудив 28-річного чоловіка, який вбив військовослужбовця та здійснив замах на водія таксі, до довічного позбавлення волі.

Додамо, також повідомлялося, що в місті Козятин Вінницької області під час зупинки на залізничній станції загинув військовий гірсько-штурмової бригади Оперативного Командування "Захід".

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