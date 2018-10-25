В Україні іноземця засудили до 11 років тюрми за вбивство військового

Ілюстративне фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Громадянин Азербайджану у лютому 2018 року вбив військового у Києві

В Україні до 11 років тюрми засудили громадянина Азербайджану за вбивство військового Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва у Facebook.

Як зазначається, 31-річному громадянину Азербайджану оголошено обвинувальний вирок. Повідомляється, що іноземець в ніч на 1 лютого 2018 року вбив 21-річного військовослужбовця в одному з ресторанів Києва. Іноземець наніс військовому смертельне поранення в шию, після чого втік з місця події. Зловмисника затримали 3 лютого у Запоріжжі.

"Дніпровським районним судом міста Києва оголошено вирок, за яким 31-річного іноземця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дарницький районний суд Києва засудив 28-річного чоловіка, який вбив військовослужбовця та здійснив замах на водія таксі, до довічного позбавлення волі.

Додамо, також повідомлялося, що в місті Козятин Вінницької області під час зупинки на залізничній станції загинув військовий гірсько-штурмової бригади Оперативного Командування "Захід".