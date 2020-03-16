У Кривому Розі посилять карантин

З 17 березня у місті працюватимуть тільки аптеки, продовольчі магазини та АЗС
З 17 березня Кривий Ріг посилить карантинні заходи для попередження розповсюдження коронавірусу у місті. Відповідне рішення мерія ухвалить на позачерговому засідання у середу, 17 березня, повідомив у Facebook депутат міської ради Микола Колесник.
Зокрема, у місті не будуть працювати торгово-розважальні комплекси, ринки, спортивно-оздоровчі заклади, релігійні заклади, а також магазини не продовольчих товарів.
"Працювати будуть аптеки, продовольчі магазини і супермаркети, АЗС. Адміністративні послуги будуть надаватися дистанційно. В громадському транспорті та ресторанному бізнесі вводиться масочний режим та режим підвищеної дезинфекції", - повідомив Колесник.
Також на позачерговому засіданні планується виділення додаткових коштів з бюджету для боротьби з розповсюдженням COVID-19, додав депутат.
Нагадаємо, сьогодні низку обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу додатково ввели кілька обласних центрів України. Так, у Полтаві та Миколаєві закриваються всі громадські об'єкти, в Сумах закликали перейти на дистанційну роботу.
Також РБК-Україна повідомляло про посилення карантину в Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.