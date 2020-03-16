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У Кривому Розі посилять карантин

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 16:32
У Кривому Розі посилять карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 17 березня у місті працюватимуть тільки аптеки, продовольчі магазини та АЗС

З 17 березня Кривий Ріг посилить карантинні заходи для попередження розповсюдження коронавірусу у місті. Відповідне рішення мерія ухвалить на позачерговому засідання у середу, 17 березня, повідомив у Facebook депутат міської ради Микола Колесник.

Зокрема, у місті не будуть працювати торгово-розважальні комплекси, ринки, спортивно-оздоровчі заклади, релігійні заклади, а також магазини не продовольчих товарів.

"Працювати будуть аптеки, продовольчі магазини і супермаркети, АЗС. Адміністративні послуги будуть надаватися дистанційно. В громадському транспорті та ресторанному бізнесі вводиться масочний режим та режим підвищеної дезинфекції", - повідомив Колесник.

З 17 березня у Кривому Розі припиняють роботу заклади з масовим перебуванням громадян, ТРК, ринки, спортивно-оздоровчі...

Опубліковано Миколою Колесником Понеділок, 16 березня 2020 р.

Також на позачерговому засіданні планується виділення додаткових коштів з бюджету для боротьби з розповсюдженням COVID-19, додав депутат.

Нагадаємо, сьогодні низку обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу додатково ввели кілька обласних центрів України. Так, у Полтаві та Миколаєві закриваються всі громадські об'єкти, в Сумах закликали перейти на дистанційну роботу.

Також РБК-Україна повідомляло про посилення карантину в Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.

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