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В Кривом Роге усилят карантин

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 16:32
В Кривом Роге усилят карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 17 марта в городе будут работать только аптеки, продовольственные магазины и АЗС

С 17 марта Кривой Рог ужесточит карантинные меры для предупреждения распространения коронавируса в городе. Соответствующее решение мэрия примет на внеочередном заседании в среду, 17 марта, сообщил Facebook депутат городского совета Николай Колесник.

В частности, в городе не будут работать торгово-развлекательные комплексы, рынки, спортивно-оздоровительные учреждения, религиозные учреждения, а также магазины не продовольственных товаров.

"Будут работать аптеки, продовольственные магазины и супермаркеты, АЗС. Административные услуги будут предоставляться дистанционно. В общественном транспорте и ресторанном бизнесе вводится масочный режим и режим повышенной дезинфекции", - сообщил Колесник.

З 17 березня у Кривому Розі припиняють роботу заклади з масовим перебуванням громадян, ТРК, ринки, спортивно-оздоровчі...

Опубліковано Миколою Колесником Понеділок, 16 березня 2020 р.

Также на внеочередном заседании планируется выделение дополнительных средств из бюджета для борьбы с распространением COVID-19, добавил депутат.

Напомним, сегодня ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса дополнительно ввели несколько областных центров Украины. Так, в Полтаве и Николаеве закрываются все общественные объекты, в Сумах призвали перейти на дистанционную работу.

Также РБК-Украина сообщало об усилении карантина в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске и Тернополе.

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