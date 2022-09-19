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У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі прогриміли вибухи у понеділок, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Міський. Кривий Ріг".

Зазначимо, що у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Оновлено

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили по Криворізькому району з реактивних систем залпового вогню, ймовірно з системи "Смерч". Обійшлося без втрат.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.

15 вересня окупанти пошкодили промислове підприємство у місті в результаті атаки.

16 вересня загарбники спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.

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Кривий Ріг