У Кривому Розі перевіряють інформацію про замінування шести шкіл

На місці працюють поліція та вибухотехніки

Полиция проверяет информацию о минировании шести школ в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области в Facebook.

Как отмечается, сообщение поступило в полицию 30 января в около 10:00 утра. Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, в Киеве 19 января неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Магелан", который находится на проспекте Академика Глушкова.

РБК-Украина писало, что в Днепре в школе №122 ученик распылил перцовый баллончик во время урока. В результате инцидента шестеро детей попали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили пятерых злоумышленников, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.