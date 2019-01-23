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У Дніпрі розпилили газ в школі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 15:14
У Дніпрі розпилили газ в школі, є постраждалі
 Фото: місце події (dp.informator.ua)

Шестеро учнів потрапили в лікарні

У Дніпрі у школі №122 учень розпорошив перцевий балончик під час уроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор"

Як зазначається, школяр розпорошив балончик у напівпідвальному приміщенні біля класу музики і образотворчого мистецтва під час уроку. Вчителі, які почули їдкий запах, викликали швидку, поліцію та рятувальників. Дітей евакуювали.

Унаслідок інциденту шестеро дітей потрапили до лікарні. За словами медиків, чотирьох дітей з роздратуванням слизової горла і рогівки очей госпіталізували у 8-му лікарню, ще двох з тим же діагнозом - в 1-шу дитячої.

Повідомляється, що учень, який розпорошив газ, надав пояснення директору та поліцейським у присутності батьків. Ні вік хлопчика, ні клас, ні його ім'я зараз правоохоронці не розголошують.

Крім того, після огляду приміщення рятувальниками, дозволили відновити заняття у звичайному режимі відзавтра. 

 Фото: місце події (dp.informator.ua)
 
РБК-Україна повідомляло, що у Білій Церкві та Василькові (Київська область) у двох школах розпилили газ.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні поточного року в одній зі шкіл Запоріжжя учень розпилив газовий балончик у їдальні
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