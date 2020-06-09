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У Кривому Розі на ходу загорівся трамвай з пасажирами

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 17:42
У Кривому Розі на ходу загорівся трамвай з пасажирами
Фото з місця події (dp.dsns.gov.ua)

Пасажири встигли покинути трамвай до приїзду рятувальників

У вівторок вдень, 9 червня, на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району у Кривому Розі загорівся один з вагонів трамвая №2 під час руху. Рятувальникам вже вдалося загасити пожежу.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Після приїзду рятувальники встановили, що пожежа сталася під час слідування за маршрутом від станції "Кільце Артема" до станції "Зарічна", поблизу наземної відкритої станції "Друга міська лікарня" у другому вагоні трамваю №2.

"Пасажири на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу самостійно покинули салон електротранспорту. В результаті пожежі ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вогнем знищений один з вагонів трамвая та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв. метрів. Пожежу локалізовано о 13:42 і ліквідовано о 14:10. Причини займання з'ясовуються.

Фото з місця події (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Херсоні сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку, в результаті чого вогонь поширився на дах, а площа пожежі склала близько 500 кв. м.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кривий РігпожежатрамвайДСНС
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