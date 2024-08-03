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УПЛ: "Верес" открыл сезон нулевой ничьей с "Карпатами"

Ровно, Суббота 03 августа 2024 17:32
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УПЛ: "Верес" открыл сезон нулевой ничьей с "Карпатами" Фото: "Львы" набрали очко на выезде (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" разошелся миром со львовскими "Карпатами" в стартовом туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Верес" – "Карпаты" – 0:0

Удаление: Костенко, 89 (К, вторая желтая карточка)

Хозяева в дебюте встречи выглядели активнее. В стартовые полчаса подопечные Олега Шандрука упустили несколько случаев забить. Дахновский дважды ударами со средней дистанции вынудил поработать Кемкина. В свою очередь Мрвальевич пробил выше ворот.

Львовяне выглядели неуверенно. "Зелено-белые" нечасто обостряли ситуацию у владений Кожухара, изредка полагаясь на дальние удары. Зато "Верес" перед перерывом не реализовал стопроцентный момент – удар Мрвальевича под перекладину чудом вытащил кипер.

На 65-й минуте ровенчане не использовали еще один шанс. Молниеносный выпад хозяев завершился передачей Степанюка на Яго, но бразилец с выгодной позиции пробил выше ворот. "Карпаты" ответили на 76-й – Полегенько со штрафного отправил мяч мимо штанги.

На финальный штурм ни одна из команд так и не отважилась. Не изменило такое течение событий даже удаление львовянина Костенко за второй "горчичник". В конце концов, матч завершился нулями.

К слову, ранее "Шахтер" объявил заявку на новый сезон Премьер-лиги.

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