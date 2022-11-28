"Кривбасс" нанес "Днепру-1" первое поражение в сезоне Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Кривбасс" – "Динамо" – 2:1

Голы: Волошин, 27, Дебелко, 73 – Довбик, 22 (пенальти)

Начался матч с атак хозяев. Уже на 2-й минуте Дебелко мог открыть счет, но пробил головой над перекладиной. "Спортклубовцы" попытались ответить прорывом Довбика, но форвард сборной Украины не вовремя оказался в офсайде.

Вскоре случился курьезный эпизод. После возвращения игроков обеих команд на поле после воздушной тревоги Екатерина Монзуль пересмотрела последний игровой эпизод и назначила пенальти в ворота "Кривбасса". Приговор судьи уверенно исполнил тот же Довбик.

Но долго праздновать днепрянам не пришлось. Уже через пять минут в объятиях партнеров оказался сравнявший счет криворожец Волошин. А на 40-й он же мог оформить дубль, но мяч после его удара в касание пролетел рядом со штангой.

На старте второй половины команды обстучали ворота друг друга. Сначала Дибанго мощным выстрелом из левого края штрафной встряхнул перекладину. А через несколько минут взаимностью ответил Сарапий, головой замыкавший фланговый прострел Танчика.

Зато на 73-й минуте запахло сенсацией. Гол "Кривбасса" пришел с левого фланга, откуда Задерака выполнил верховую подачу на Банаду. Тот сбросил под удар Дебелко – форвард был точным.

"Спортклубовцы" бросились отыгрываться. Однако серьезные возможности забить во второй раз так и не смогли создать. Как следствие, "Днепр-1" потерпел первое поражение в сезоне в последнем туре первого круга. Но зимовать уйдет лидером (35 очков). Тем временем "Кривбасс" поднялся на 11-е место (15 пунктов).