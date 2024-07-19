УПЛ нашла два варианта замены "Днепра-1" в чемпионате

Украинская Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований. В то же время клубы направили Украинской ассоциации футбола варианты заполнения вакантного места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

В пятницу состоялось очередное общее собрание участников элитного дивизиона. Представители клубов поддержали заявление "Днепра-1" о снятии соревнований.

Далее участники УПЛ рассмотрели варианты замены "спортклубовцев". В рейтинговом голосовании наибольшую поддержку получила идея отдать вакантное место 15-й команде прошлого сезона – закарпатскому "Минаю". Вторым вариантом стало проведение переходного турнира с участием четырех команд.

В случае проведения мини-соревнований конкуренцию "Минаю" составят харьковский "Металлист 1925", киевский "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр". Команды могут сыграть однокруговой турнир, победитель которого будет выступать в Премьер-лиге в сезоне 2024/25. Окончательное решение о вакантном месте примет исполком Украинской ассоциации футбола.

Тяжелое лето "Днепра-1"

Из-за финансовых проблем четвертая команда УПЛ в межсезонье начала продавать лидеров. В частности, клуб покинули перешедшие в киевское "Динамо" хавбеки Пихаленок и Рубчинский.

В общей сложности "Днепр-1" продал футболистов ориентировочно на 7 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трансферы "на выход" не решили финансовые проблемы клуба

Клуб сначала расформировал женскую и юношескую команды, а затем съехал с тренировочной базы в Приднепровске. В новом сезоне "спортклубовцы" должны были стартовать 25 июля матчем квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".