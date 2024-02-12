RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кровавому диктатору в Москве не удастся отделить Украину от Европы, - глава МИД Польши

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин пытается отделить Украину от остальной Европы и разрушить Евросоюз. Но у главы Кремля ничего не получится.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio24.pl.

Глава польского МИД после встречи со своим французским и немецким коллегами в формате Веймарского треугольника подчеркнул, что необходимо полностью выполнять введенные против России санкции и противостоять российским кибератакам и кампаниям по дезинформации. 

По его словам, Россия пыталась вмешаться во внутреннюю политику стран Европы, а также США. И угроза остается, поскольку в этом году состоится ряд избирательных кампаний. Поэтому сейчас Запад должен повысить бдительность и расширить сотрудничество, чтобы Россия не добилась успеха. 

"Кровавый диктатор в Москве знает, что он увеличит свои шансы на успех, если отделит Украину от остальной Европы, если он развалит Евросоюз, если он отделит Европу от США. Ему это не удастся, и Веймарский треугольник станет очень эффективным инструментом предотвращения этого", - подчеркнул Сикорский. 

Угроза России для ЕС

Напомним, последнее время в Европе начали все чаще говорить о том, что диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и продолжит свою агрессию против стран ЕС. 

В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Путин является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы".

Также, как выяснили немецкие аналитики, Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольшаМИД ПольшиВойна России против Украины