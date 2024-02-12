Кровавому диктатору в Москве не удастся отделить Украину от Европы, - глава МИД Польши

Глава польского МИД после встречи со своим французским и немецким коллегами в формате Веймарского треугольника подчеркнул, что необходимо полностью выполнять введенные против России санкции и противостоять российским кибератакам и кампаниям по дезинформации.

По его словам, Россия пыталась вмешаться во внутреннюю политику стран Европы, а также США. И угроза остается, поскольку в этом году состоится ряд избирательных кампаний. Поэтому сейчас Запад должен повысить бдительность и расширить сотрудничество, чтобы Россия не добилась успеха.

"Кровавый диктатор в Москве знает, что он увеличит свои шансы на успех, если отделит Украину от остальной Европы, если он развалит Евросоюз, если он отделит Европу от США. Ему это не удастся, и Веймарский треугольник станет очень эффективным инструментом предотвращения этого", - подчеркнул Сикорский.

Угроза России для ЕС

Напомним, последнее время в Европе начали все чаще говорить о том, что диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и продолжит свою агрессию против стран ЕС.

В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Путин является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы".

Также, как выяснили немецкие аналитики, Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.